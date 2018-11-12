Специалисты РКК «Энергия» провели авторский осмотр корабля «Прогресс МС-10»

Байконур, Казахстан, , 14:51 — REGNUM Авторский осмотр транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-10», который вскоре отправится с грузом на Международную космическую станцию, провели специалисты РКК «Энергия». Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

Одновременно инженеры выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя ракеты-носителя.

Уже сегодня вечером головной блок с кораблём будет транспортирован из монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей. По графику подготовки общая сборка «Прогресс МС-10» с ракетой «Союз-ФГ» состоится завтра, 13 ноября.

Напомним, старт корабля ракетой-носителем «Союз-ФГ» с космодрома Байконур намечен на 16 ноября 2018 года с площадки № 1 (Гагаринский старт). На борту корабля на МКС будет отправлена партия груза общим около 2,5 тонн. Партия включает сухие грузы, топливо в баках КДУ и системы дозаправки, воду и сжатые газы.

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