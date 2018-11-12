Скоро станет возможно контролировать трансляции спортивных матчей

Лос-Анджелес, США, , 14:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» представил уникальное приложение для просмотра спортивных матчей под названием Clippers CourtVision. Сейчас приложение доступно только в бета-режиме, сообщает Business Insider.

При помощи Clippers CourtVision зритель может контролировать трансляцию матча самостоятельно: в приложении можно не только выбирать ракурс, но и попутно получать всю необходимую информацию о текущем матче, а также видеть матч с точки зрения тренеров или даже превращать его в нечто подобное видеоиграм.

Основной режим работы приложения — это стандартный показ с Fox Sports, который отличается лишь тем, что пользователи приложения будут видеть специальные титры со статистикой игроков и полезной информацией касательно матча.

В режиме «Игрок» приложение демонстрирует вероятность удачного попадания для всех игроков на площадке и показывает, у кого наилучшие возможности для этого относительно их текущей позиции на паркете. В режиме «Маскот» матч превращается в подобие видеоигры. Рядом с игроками появляется стилизованная графика, а трибуны выглядят так, словно болельщики размахивают огромными предметами. В режиме «Тренер» на площадке отображаются схемы комбинаций, которые применяются в данный момент.

Также приложение позволяет менять угол обзора, свободно перемещаться по спортивному полю, а также регулировать звуки матча и комментаторов.

Напоминаем, что «Лос-Анджелес Клипперс» — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Клуб был основан в 1970 году в городе Баффало (штат Нью-Йорк) и назывался «Баффало Брэйвз». В 1978 году команда переехала в Сан-Диего и сменила название на «Сан-Диего Клипперс». В 1984 году клуб переехал в Лос-Анджелес, где и базируется сегодня, проводя домашние игры на арене «Стэйплс-центр».

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