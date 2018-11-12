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Пощечина Denuvo: пираты взломали игру Hitman 2 за три дня до релиза

Техника

Ранее компания опубликовала информацию об ущербе, который пираты наносят разработчикам и издателям

Копенгаген, 12 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Симулятор наёмного убийцы Hitman 2 студии IO Interactive, в который интегрирована DRM-защита компании Denuvo, был взломан хакерами и выложен в сеть за три дня до релиза. Об этом 12 ноября сообщил портал TorrentFreak.

Игра должна выйти в продажу 13 ноября 2018 года. В неё интергрирован самый современный вариант защиты от Denuvo. Однако выяснилось, что группа хакеров получила в свои руки версию игры, которая была предназначена для тех геймеров, которые делали предзаказ, взломала её и уже выложила на различные пиратские сервисы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Denuvo опубликовала информацию о размерах ущерба, который пираты приносят разработчикам и издателям топовых игр в течение двух недель после их выхода в продажу.

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Экспеты Denuvo отследили, что одну такую взломанную игру в сетях P2P (peer-to-peer — децентрализованная сеть) в течение двух недель после релиза скачали более 355 тыс. раз. По их оценкам, из-за этого компания недополучила прибыль в размере $21,33 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы цифры ущерба, который пираты наносят разработчикам топовых игр

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