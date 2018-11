Стихийное бедствие и Терри Крюз: подробности Just Cause 4 и Crackdown 3

Мехико, , 12:34 — REGNUM На выставке X018 в Мексике Microsoft представила сразу два игровых проекта — Just Cause 4 и Crackdown 3. Видеоролики компания также представила на своём официальном YouTube-канале.

Так, по экшену Just Cause 4 сняли кинематографический трейлер, в котором демонстрируются главные герои игры. Это видео знакомит зрителей с главным героев игры — Рико Родригезом. В представленном ролике герой переживает авиакатастрофу, попадает в центр стихийного бедствия и сражается с множеством противников.

Напоминаем, что Just Cause 4 — новая игра в серии Just Cause, разработанная Avalanche Studios. Действия проекта будут происходить в Центральной Америке. Релиз игры состоится 4 декабря 2018 года на PS4, Xbox One и PC.

Проект Crackdown 3, в свою очередь, получил новый трейлер, демонстрирующий игровые особенности проекта. В новом ролике появляется рекламное лицо игры — популярный актёр Терри Крюз, по внешности которого создали главного героя проекта. Также разработчики сообщили, что в игре появится режим схватки игроков 5×5 под названием Wrecking Zone. Дополнительно стала известная дата релиза проекта — Crackdown 3 выйдет на Xbox One и PC 15 февраля 2019 года.

Напоминаем, что Crackdown — cерия видеоигр с открытым миром в жанре шутер от третьего лица (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) для платформы Xbox 360. Первая часть вышла 22 февраля 2007 года.

