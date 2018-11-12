В России через 25 лет будет более 10 млн беспилотных авто — Росстандарт

Москва, , 12:07 — REGNUM Через 25 лет в России количество беспилотных автомобилей достигнет 11 млн, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Через 25 лет в России будет до 11 млн беспилотных транспортных средств», — заявил в интервью РИА Новости Абрамов.

Он уточнил, что это прогноз, который был просчитан в рамках национальной технологической инициативы «Автонет».

При этом безопасность передвижения беспилотных автомобилей будет определяться технологиями, основанными на высокоточных измерениях в области времени и частоты, задел для этого уже создан, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг РФ предложил провести тесты беспилотных автомобилей на автодорогах Москвы и Татарии с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

За время тестирования планируется получить результат опытной эксплуатации беспилотных автомобилей с участием Минпромторга, МВД, ГЛОНАССА и производителей беспилотных авто и представить соответствующие доклады правительству РФ.

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