В Самаре представили робота-платформу, который сможет строить на Луне

Самара, , 12:03 — REGNUM Специалисты Самарского государственного технического университета, музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и студии АДМ Радизайн изготовили и протестировали конструкции платформ, одна из которых может стать основой будущей гелиолитографической лаборатории для строительства на Луне. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба вуза.

«Все началось с того, что нам удалось придумать совершенно новую схему преобразования вращательного движения в шаг. Она лежит в основе всех наших моделей», — сообщил доцент кафедры «Инновационное проектирование» факультета дизайна Антон Раков.

Разработанные конструкции получили имена Ларифуга, Капра и Бипед. В настоящее время протестированы первые две конструкции. Чтобы протестировать третью платформу, учёные запустили проект «Сборные шагающие модели — АЛЬБА КАПРА» и организовали сбор средств.

Ларифуга — восьминогая модель, именно она может стать прототипом будущей лаборатории для строительства в космосе. В настоящее время управление платформой может осуществляться с помощью перчатки-джойстика. Ларифуга уже принимала участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, Kazan Startup Weekend 2017, Open Space Market в Казани, проекте «Город роботов», научно-популярном проекте «Парк науки» и других мероприятиях.

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