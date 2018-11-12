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В рождественском шоу в Нью-Йорке будут задействовано более 100 дронов

Техника

Необычное цветовое представление в 2018 году решил устроить концертный зал Radio City Music Hall

Нью-Йорк, США, 12 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  В 2018 году концертный зал Нью-Йорка Radio City Music Hall решил устроить необычное рождественское представление, в котором будут задействованы сто небольших дронов. Об этом 11 ноября сообщил портал Medialeaks.

Стоит отметить, что владельцы зала каждый год пытаются сделать особенное представление, не похожее на другие. В этот раз дроны будут обеспечивать функционирование сложного цветного освещения. Отмечается, что они могут обеспечить около 4 млрд вариантов цветовых комбинаций.

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Напомним, разработкой этой технологии занималась компания Intel, ранее она уже применялась в нескольких мероприятиях. В частности, во время открытия одного из салонов автопроизводителя Audi. Тогда в шоу было задействовано 850 дронов, вместе они составили изображение логотипа компании.

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