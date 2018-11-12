Молодые конструкторы из Тулы разрабатывают новый 43-мм гранатомёт

Тула, , 10:52 — REGNUM Новый гранатомёт 43-мм калибра, который превзойдёт по своим характеристикам имеющиеся отечественные разработки, создают в студенческом конструкторском бюро (СКБ) Тульского государственного университета, сообщает 12 ноября пресс-служба вуза.

Проект гранатомёта представил студент кафедры «Стрелково-пушечное вооружение» ТулГУ Иван Власов. Он выступил на II Конкурсе-выставке разработок СКБ и студенческих научных лабораторий опорных университетов России, которая проходила в Омске 8 и 9 ноября, где сообщил о своей работе.

В пресс-службе вуза пояснили, что предпосылкой к разработке образца стало стремление превзойти существующие аналоги по огневой мощи. Власов отметил, что стоящие на вооружении в России АГС-17 и АГС-30 — эффективны, но имеют калибр меньше, чем у западных аналогов.

«В настоящее время идут испытания 40 мм гранатомёта «Балкан», но его главный недостаток — довольно быстрый износ затвора, — пояснил разработчик. — Мы в СКБ решаем сразу несколько проблем в этом плане: выходим на более крупный калибр в 43 мм и делаем надёжной работу узла запирания. Боеприпас используем тоже новый — техническое задание на него было получено от АО «КБП».

В настоящее время спроектирована 3D-модель автоматического гранатомёта, проработаны его основные узлы, планируется создание масштабного макета. Также в СКБ Тульского государственного университета разрабатывают новую 45-мм автоматическую пушку.

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