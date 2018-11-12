«Мы не разочарованы»: разработчики о финансовом провале Destiny 2

Ирвайн, США, , 11:46 — REGNUM Издатели и разработчики игры Destiny 2: Forsaken не сошлись во мнениях относительно успеха проекта. Так, в компании Activision Blizzard заявили, что игра не оправдала ожиданий и принесла крупные убытки издателю. В свою очередь, директор студии Bungie (которая разрабатывала игру) Люк Смит положительно высказался относился проекта в своём Twitter-аккаунте и сообщил, что игра полностью удалась.

https://twitter.com/thislukesmith/status/1061317979881656320

«Мы не разочарованы в Forsaken. Мы создавали игру, которая понравится всем игрокам Destiny и в Bungie мы любим её тоже», — сообщает Люк Смит.

Также директор студии сообщил, что серия Destiny создаётся для фанатов и о том, что любовь геймеров к проекту помогает студии двигаться дальше.

Напоминаем, что заявление Люка Смита было сделано после того, как компания Activision Blizzard опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2018 года. По сведениям отчёта, компания понесла серьёзные убытки, в частности из-за не успешного релиза Destiny 2: Forsaken. Геймеры неоднозначно отреагировали на релиз проекта. Часть игроков отметила, что игра стоит слишком дорого для такого недоработанного проекта. Другая часть геймеров сообщила, что Destiny 2: Forsaken — лучшая часть в серии и качественная игра в целом.

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