Производить видеоигры — дорого: Obsidian рассказали о слиянии с Microsoft

Ирвайн, США, , 11:36 — REGNUM Компания Microsoft купила студию разработчика игр Obsidian Entertainment. Руководство студии на своём официальном YouTube-канале выпустило официальное обращение к фанатам, в котором объяснило своё отношение к слиянию с Microsoft.

«Obsidian для нас — это семья. Мы вместе работаем, вместе обсуждаем идеи, мы всё знаем друг о друге, и хоть в начале нашего путь (Obsidian Entertainment была основана в 2003 году) мы не могли называть друг друга семьей, сейчас мы к этому пришли, и мы чувствуем, что так должно было быть всегда», — сообщает руководство студии.

Также сотрудники Obsidian сообщают, что индустрия электронных развлечений сильно изменилась за 15 лет существования студии (Obsidian Entertainment была основана в 2003 году) и производство видеоигр стало слишком дорогостоящим процессом. Поэтому Obsidian необходим крупный партнёр в лице Microsoft, который позволит студии воплощать свои идеи в реальность.

Напоминаем, что компания Microsoft сообщила о покупке студии Obsidian Entertainment в ходе выставки X018 в Мексике. Последними выпущенными проектами Obsidian стали ролевые игры Tyranny и Pillars of Eternity II.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft выкупила известных разработчиков ролевых игр Obsidian и InXile