Студенты новосибирского вуза разрабатывают систему распознавания лиц

Новосибирск, , 07:27 — REGNUM Одной из разработок студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в рамках проектной деятельности станет система распознавания лиц, которая позволит идентифицировать личность человека по изображению с камер наружного наблюдения, сообщает 12 ноября пресс-служба вуза.

Над разработкой системы в настоящее время работают студенты факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ. Предполагается, что разработка будет востребована в системах безопасности.

Всего учащиеся третьего и четвертого курсов участвуют в работе над 151 проектом, среди которых кинематическая скульптура и грузовой дрон-конвертоплан. Отмечается, что в проектной деятельности участвуют около 1000 студентов. Общеуниверситетское мероприятие, на котором будут представлены проекты и пройдет защита результатов командной работы, планируется провести в конце года.

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