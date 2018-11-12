Понедельник, 12 Ноября 2018 года
07:23:37 МСК

Самый длинный в мире мост через море скоро получит доступ к сетям 5G

Техника

В настоящее время на мосту имеется покрытие сетями связи четвертого поколения, которые, несмотря на все имевшие место трудности, в настоящее время функционируют достаточно стабильно

Гуанчжоу, Китай, 12 ноября 2018, 07:06 — REGNUM  Самый длинный мост через море Гонконг — Чжухай — Макао, открытый недавно в Китае, получит покрытия сетями связи 5G в ближайшем будущем, заявил заместитель генерального директора по связи компании ZTE Corp Фан Чжэн, передает агентство Синьхуа.

Мост длиной 55 км был открыт в октябре, а его функцией является соединение китайской провинции Гуандун с двум специальными административными районами Гонконгом и Макао, о чем сообщало ИА REGNUM.

Читайте также: Самый длинный морской мост в мире теперь доступен для движения автомобилей

В настоящее время на мосту имеется покрытие сетями связи четвертого поколения, которые, несмотря на все имевшие место трудности, в настоящее время функционируют достаточно стабильно. По словам экспертов, уже сейчас ведется подготовка к модернизации сетей до пятого поколения. Как отмечает Фан, мост уже сейчас готов к «интернету вещей», но в полной мере эта функция будет обеспечиваться только с приходом сетей 5G, база под которые уже заложена.

Читайте также: Китай начнёт внедрение технологий связи 5G в конце 2018 года

Напомним, что Китай планирует стать мировым лидером в области внедрения новейших сетей скоростной связи и доступа к интернету по стандарту 5G. На конец 2018 года намечено начало внедрения сетей связи новейшего стандарта. В пилотный испытательный проект вошли Пекин, Тяньцзинь, Циндао, Ханчжоу, Нанцзин, Ухань, Гуйян, Чэнду, Шэньчжэнь, Фучжоу, Чжэнчжоу и Шэньян.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской столице запущен проект «5G NEXT» развития новейших сетей связи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телекоммуникации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить