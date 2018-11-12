Самый длинный в мире мост через море скоро получит доступ к сетям 5G

Гуанчжоу, Китай, , 07:06 — REGNUM Самый длинный мост через море Гонконг — Чжухай — Макао, открытый недавно в Китае, получит покрытия сетями связи 5G в ближайшем будущем, заявил заместитель генерального директора по связи компании ZTE Corp Фан Чжэн, передает агентство Синьхуа.

Мост длиной 55 км был открыт в октябре, а его функцией является соединение китайской провинции Гуандун с двум специальными административными районами Гонконгом и Макао, о чем сообщало ИА REGNUM.

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В настоящее время на мосту имеется покрытие сетями связи четвертого поколения, которые, несмотря на все имевшие место трудности, в настоящее время функционируют достаточно стабильно. По словам экспертов, уже сейчас ведется подготовка к модернизации сетей до пятого поколения. Как отмечает Фан, мост уже сейчас готов к «интернету вещей», но в полной мере эта функция будет обеспечиваться только с приходом сетей 5G, база под которые уже заложена.

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Напомним, что Китай планирует стать мировым лидером в области внедрения новейших сетей скоростной связи и доступа к интернету по стандарту 5G. На конец 2018 года намечено начало внедрения сетей связи новейшего стандарта. В пилотный испытательный проект вошли Пекин, Тяньцзинь, Циндао, Ханчжоу, Нанцзин, Ухань, Гуйян, Чэнду, Шэньчжэнь, Фучжоу, Чжэнчжоу и Шэньян.

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