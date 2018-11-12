«Роскосмос» перестанет использовать носитель «Союз-ФГ»

Москва, , 02:54 — REGNUM Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал об отказе от эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ». Сообщение об этом опубликовано в его микроблоге в Twitter.

Использование носителей «Союз-ФГ» прекратится в конце 2019 года. В дальнейшем выводить пилотируемые корабли «Союз МС» в космос будут носители «Союз-2.1.а», пояснил Рогозин.

https://twitter.com/Rogozin/status/1061702819009490944

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на Байконуре состоялся старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10», на борту которого находился новый экипаж МКС. Из-за внештатной ситуации полет был прерван.

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг вернулись на землю в спасательной капсуле. Аварий в отечественной пилотируемой космонавтике не происходило с 1983 года.

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