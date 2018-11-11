Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
15:57:52 МСК

Фото: VR-шлем Valve, который будет продаваться вместе с Half-Life 3

Техника

Его разрешение будет таким же, как у шлема Vive Pro

Вашингтон, 11 ноября 2018, 15:27 — REGNUM  В сеть просочились фотографии собственного виртуального шлема компании Valve, их опубликовал один из пользователей сервиса imgur. Снимки были выложены 10 ноября на портале UploadVR.

https://twitter.com/UploadVR/status/1061108150399524864

Ожидается, что угол зрения нового устройства будет равен 135 градусам, разрешение будет такое же, как у Vive Pro, а в комплекте к шлему будут идти VR-контроллеры (устройства, позволяющие геймеру управлять процессом игры) Knuckles. Но самое интересное заключается, в том, что, возможно, шлем будет продаваться вместе с Half-Life 3. Инсайдеры сообщили изданию: представленное на фотографиях устройство не является прототипом для внутреннего пользования, это действительно будущая гарнитура Valve VR.

Читайте также: Компания NCsoft выпустит сразу четыре мобильных игры по Blade and Soul

Напомним, в настоящее время Valve не продает VR-шлемы с собственным логотипом. В 2016 году компания совместно с HTC выпустила шлем Vive в рамках проекта SteamVR. В январе 2018 года HTC выпустила более его продвинутую версию Vive Pro.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft выкупила известных разработчиков ролевых игр Obsidian и InXile

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Игровые платформы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить