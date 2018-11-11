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Microsoft выкупила две игровые студии

Техника

Microsoft выкупила студии Obsidian Entertainment и inXile Entertainment

Вашингтон, 11 ноября 2018, 15:21 — REGNUM  Американская компания Microsoft выкупила студии Obsidian Entertainment и inXile Entertainment, занимающиеся разработкой видеоигр. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Новые сделки довели число игровых студий, принадлежащих Microfost, до 13. В компании отметили, что новые студии расширяют потенциал команды разработчиков, занимающейся эксклюзивными проектами для игровой приставки Microsoft Xbox.

В Microsoft подчеркнули, что не планируют реорганизовывать студии, а разработчики продолжат работать над имеющимися проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября один из основателей Obsidian Entertainment Крис Авеллон, покинувший студию в 2015, заявил, что на студии работает прекрасная команда разработчиков, руководимая ужасной администрацией. Авеллон посоветовал Microsoft уволить администрацию Obsidian в случае приобретения студии.

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