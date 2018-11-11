Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети для ремонта

Киев, , 11:35 — REGNUM Шестой энергоблок украинской Запорожской атомной электростанции отключен от сети для проведения планового ремонта. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

В сообщении сказано, что шестой энергоблок Запорожской АЭС был отключен от сети сегодня в 00:01 по московскому времени для проведения планового среднего ремонта. Предполагается, что ремонт продлится до 19 января 2019 года.

На данный момент на Запорожской АЭС в штатном режиме работают только три энергоблока из шести. Утверждается, что работают они в штатном режиме и никаких происшествий не зарегистрировано. Радиационный фон в норме.

Напомним, что Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе — её установленная мощность — 6000 МВт. Состоит она из шести энергоблоков по 1000 МВт каждый. Блоки вводились в эксплуатацию с 1984 года по 1995 год.