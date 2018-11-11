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Рогозин предложил использовать сталинские методы в «Роскосмосе»

Техника

Дмитрий Рогозин предложил инструкторам войти в состав экипажей, проводящих испытания аварийных систем космических кораблей

Рогозин предложил использовать сталинские методы в «Роскосмосе»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин

Королёв, Московская область, 11 ноября 2018, 09:59 — REGNUM  Включить конструкторов в состав команд, находящихся в космическом корабле при испытаниях систем аварийного спасения, предложил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании в ракетно-космической корпорации «Энергия» один из конструкторов предложил сократить количество испытаний новой системы аварийного спасения на разрабатываемых космических кораблях «Федерация».

В ответ на это Дмитрий Рогозин предложил конструкторам войти в состав экипажей, проводящих испытания аварийных систем космических кораблей.

Рогозин сослался на случай, якобы имевший место в СССР. Он сообщил, что когда Иосифу Сталину представили бронемашину, которая должна выдержать выстрел из ППШ, то Сталин распорядился проверить ее. Инструктора посадили в машину, которую обстреляли из автомата.

«Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая», — отметил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Дмитрий Рогозин заявил, что на совещании в РКК «Энергия» была поддержана идея о создании объединения разработчиков космической робототехники.

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