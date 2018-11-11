Рогозину показали посадку робота FEDOR в космический корабль «Союз»

Москва, , 09:46 — REGNUM Главе корпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину показали укладку робота FEDOR в макет транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», об этом свидетельствует из фотографий, опубликованных главой «Роскосмоса» 11 ноября в Twitter.

«Макетирование укладки робота FEDOR в макет ТПК (транспортного пилотируемого корабля — прим. ред.) «Союз МС», — так назван слайд, продемонстрированный Дмитрию Рогозину, на котором показан процесс укладки робота, находящегося в так называемой «эмбриональной» форме, в космический корабль.

Отметим, FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот, который разработан ФПИ при участии НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС для использования в спасательных работах.

Также отметим, ранее сообщалось о том, что «Роскосмос» рассматривает возможность отправки «киберэкипажа» (с участием двух роботов — прим. ред.) на Международную космическую станцию в 2019 году.