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Таиланд заинтересовался новыми чешскими самолетами

Техника

Серийное производство Л-39 NG начнется в 2019 году

Таиланд заинтересовался новыми чешскими самолетами
CS92
Самолет L-39NG

Прага, 11 ноября 2018, 08:53 — REGNUM  Правительство Таиланда проявило интерес к новому чешскому учебно-боевому самолету Л-39 NG, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом сообщает CTK.

Чешский премьер-министр сообщил, что одной из тем, которые будут обсуждаться во время его визита в Тайланд в январе 2019 года, может стать вопрос о поставках самолетов Л-39 NG.

Сейчас в распоряжении военно-воздушных сил Таиланда находится несколько десятков чешских самолетов предыдущего поколения Л-39 «Альбатрос».

Отметим, самолеты серии Л-39 производятся чешской компанией Aero Vodochody. Самолеты этой серии предназначены для обучения курсантов технике пилотирования и элементам боевого применения.

Л-39 «Альбатрос», производимый в Чехословакии с 1971 года, был основным учебно-тренировочным самолетом стран Организации Варшавского договора.

Самолеты Л-39 NG (Next Generation — следующее поколение), являются продолжением серии Л-39. Серийное производство Л-39 NG должно начаться в 2019 году.

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Авиастроение
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