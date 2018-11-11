Таиланд заинтересовался новыми чешскими самолетами

Прага, , 08:53 — REGNUM Правительство Таиланда проявило интерес к новому чешскому учебно-боевому самолету Л-39 NG, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом сообщает CTK.

Чешский премьер-министр сообщил, что одной из тем, которые будут обсуждаться во время его визита в Тайланд в январе 2019 года, может стать вопрос о поставках самолетов Л-39 NG.

Сейчас в распоряжении военно-воздушных сил Таиланда находится несколько десятков чешских самолетов предыдущего поколения Л-39 «Альбатрос».

Отметим, самолеты серии Л-39 производятся чешской компанией Aero Vodochody. Самолеты этой серии предназначены для обучения курсантов технике пилотирования и элементам боевого применения.

Л-39 «Альбатрос», производимый в Чехословакии с 1971 года, был основным учебно-тренировочным самолетом стран Организации Варшавского договора.

Самолеты Л-39 NG (Next Generation — следующее поколение), являются продолжением серии Л-39. Серийное производство Л-39 NG должно начаться в 2019 году.