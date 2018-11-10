Австрийский журналист поделился своими впечатлениями от Lada Vesta

Вена, , 15:30 — REGNUM Австрийский журналист Йорг Михнер, работающий в австрийской газете «Heute» провел тест автомобиля Lada Vesta и поделился 10 ноября своими впечатлениями с читателями «Heute».

Михнер начал статью с репутации автомобилей «Лада», которую он считает неплохой, но противоречивой. В качестве примера этого австриец приводит модель внедорожника «Нива», который производится без принципиальных прорывов с 70-х годов прошлого века и потому, от новой русской модели прорывов он не ожидал.

Но после того, как Lada стала партнером Renault, считает журналист «Heute», модель «Веста» получила современные технологии от альянса Renault-Nissan, так как АвтоВАЗ теперь имеет доступ к новинкам этих двух известных мировых брендов. При этом двигатель объемом 1,6 литра на 106 л.с., производимый полностью в России, по мнению журналиста не предназначен для гонок, но вполне подходит для совершения маневров обгона на шоссе.

Адаптированная под российские выбитые дороги подвеска, журналисту показалась чересчур мягкой, однако он признал, что получил удовольствие от вождения «Весты».

При всем этом, Йорг Михнер в целом посчитал «Весту» достойным недорогим автомобилем.

«Таким образом, кто ищет действительно дешевый автомобиль без всяких наворотов, но с необходимыми функциями, он должен хотя бы раз взглянуть на Lada Vesta SW», — заключил Йорг Михнер в своей статье.

Отметим, продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross начались в Европе в апреле текущего года. В Европе автомобили доступны в комплектациях Comfort и Luxe с 1,6-литровым двигателем и механической или автоматизированной коробкой передач.