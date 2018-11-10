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AMD представила первые 7-нанометровые процессоры

Техника

AMD представила процессоры Epyc Rome и ускорители вычислений (GPGPU) Radeon Instinct MI50 и MI60

AMD представила первые 7-нанометровые процессоры
Процессор компании AMD

Сан-Франциско, США, 10 ноября 2018, 14:17 — REGNUM  Процессоры, выполненные на базе 7-нанометрового технологического узла, представила американская компания AMD на мероприятии Next Horizon в Сан-Франциско. Об этом сообщает AnandTech.

AMD представила процессоры Epyc Rome и ускорители вычислений (GPGPU) Radeon Instinct MI50 и MI60. Эти устройства стали первыми процессорами для настольных компьютеров, произведенными на базе технологии 7 нм.

Представители компании сообщили, что более плотное размещение транзисторов позволит увеличить производительность процессоров на 25% по сравнению с предыдущими процессорами на базе 14-нм техпроцесса.

Radeon Instinct MI60 появятся в продаже до конца 2018 года, Radeon Instinct MI60 — в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа на выставке IFA 2018 китайская компания Huawei представила процессор для мобильных устройств Kirin 980, изготовленный на базе 7-нанометрового технологического узла.

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