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Samsung инвестирует $22 млрд в технологии искусственного интеллекта

Техника

Компания приняла программу развития технологий искусственного интеллекта до 2020 года

Сан-Франциско, США, 10 ноября 2018, 11:57 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung Group запланировала инвестиции на сумму $22 млрд в развитие технологий искусственного интеллекта, заявил представитель компании на конференции в Сан-Франциско. Об этом сообщает Reuters.

Юи Сук Чанг, возглавляющий подразделение Samsung по разработке программного обеспечения и искусственного интеллекта, сообщил, что компания приняла программу развития технологий искусственного интеллекта до 2020 года.

Программа предусматривает, что компания наймет еще 1000 специалистов в этой области, общий объем инвестиций составит $22 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года компания Samsung открыла научно-исследовательский центр в области искусственного интеллекта в Нью-Йорке. Этот центр стал шестым научным подразделением компании, занимающимся исследованиями в области искусственного интеллекта и робототехники.

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Искусственный интеллект
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