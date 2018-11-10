Samsung инвестирует $22 млрд в технологии искусственного интеллекта

Сан-Франциско, США, , 11:57 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Group запланировала инвестиции на сумму $22 млрд в развитие технологий искусственного интеллекта, заявил представитель компании на конференции в Сан-Франциско. Об этом сообщает Reuters.

Юи Сук Чанг, возглавляющий подразделение Samsung по разработке программного обеспечения и искусственного интеллекта, сообщил, что компания приняла программу развития технологий искусственного интеллекта до 2020 года.

Программа предусматривает, что компания наймет еще 1000 специалистов в этой области, общий объем инвестиций составит $22 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года компания Samsung открыла научно-исследовательский центр в области искусственного интеллекта в Нью-Йорке. Этот центр стал шестым научным подразделением компании, занимающимся исследованиями в области искусственного интеллекта и робототехники.