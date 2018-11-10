На Тайвани оснастили электробайк коробкой передач

Тайбэй, , 12:00 — REGNUM Тайваньская компания Kymco, которая специализируется на производстве мотоциклов, скутеров и квадроциклов, представила на мотосалоне EIGMA, проходящий в Милане, электрический байк SuрerNEX, оснащенный 6-ступенчатой коробкой передач. Об этом 10 ноября сообщает портал Сarsweek.ru.

Конструкторы Kymco объясняют такое свое техническое решение тем, что несмотря на отказ многих производителей электротранспорта от коробки передач, они использовали коробку передач для регулировки подачи энергии на двигатель для оптимизации динамики при наборе байком скорости. Это нужно потому, что электродвигатель, в отличие от двигателя бензинового, имеет меньшую мощность на высоких оборотах, что проявляется в виде того, что при достижении высокой скорости ускорение электродвигателей гораздо хуже, чем у бензиновых двигателей. Кроме этого, как считают в компании, многие люди любят переключать передачи, при этом функция выжимания сцепления у SuрerNEX отсутствует.

По данным Kymco, SuрerNEX достаточно 2,9 секунды для того чтобы набрать скорость 100 км/ч, для достижения скорости 200 км/ч байку потребуется 7,5 секунд, а для скорости 250 км/ч — 10,9 секунды. Также производитель оснастил SuрerNEX системой трекшн-контроля и генератором звуков, который включает четыре режима звучания двигателя как у бензинового, потому что собственный звук байка получается посредственным.

Отметим, более подробные характеристики SuрerNEX Kymco не раскрывает.