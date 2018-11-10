Rolls-Royce Фрэнка Синатры выставлен на аукцион

Бирмингем, Великобритания, , 10:59 — REGNUM Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший американскому певцу Фрэнку Синатре, выставлен на аукцион на автомобильной выставке NEC Classic Motor Show, открывшейся 9 ноября в Бирмингеме (Великобритания). Об этом сообщает iNews.

С 9 по 11 ноября в Великобритании проходит масштабная выставка классических автомобилей NEC Classic Motor Show. На территории, составляющей около 18 футбольных полей, выставлено более 3 тысяч ретро автомобилей.

В рамках мероприятия проходит аукцион, на котором выставлены на продажу автомобили, принадлежавшие американскому певцу Фрэнку Синатре, британскому режиссеру Стиву Маккуину, британскому певцу Джей Кею и другим знаменитостям.

Автомобиль Синатры Roll-Royce Corniche Convertible 1984 года оценивается от £105 тыс до £125 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года главный дизайнер компании Rolls-Royce Motor Cars Ltd (подразделение BMW) покинул свой пост. Причиной ухода послужило «преследование альтернативных бизнес-интересов».