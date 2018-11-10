В Apple подтвердили проблемы с iPhone X и MacBook Pro 13

Купертино, США, , 08:06 — REGNUM В компании Apple подтвердили проблемы с устройствами предпоследней серии iPhone X и MacBook Pro 13. О запуске программы по бесплатному сервисному обслуживанию бракованных устройств сообщает пресс-служба компании.

В американской компании Apple подтвердили, что у смартфонов iPhone X, производившихся с сентября 2017 по сентябрь 2018 года, возникают проблемы с сенсорным дисплеем. Сенсоры некоторых экранов не реагируют на прикосновение, другие — активизируются самостоятельно. В компании заявили, что готовы произвести бесплатную замену экранов у проблемных устройств.

Также в Apple подтвердили проблему с 13-дюймовыми ноутбуками MacBook Pro, которые выпускались с июня 2017 по июнь 2018 года. Некоторые из твердотельных накопителей (SSD), установленных на устройства, могут выйти из строя, что приведет к потере данных. В сервисных центрах Apple готовы заменить жесткие диски бесплатно. Также в компании сообщили, что готовы возместить стоимость ремонта MacBook Pro пользователям, столкнувшимся с этой проблемой ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Apple внесла смартфон iPhone 5 в список устаревших продуктов. Устройства этой серии больше не будут обслуживаться в сервисных центрах компании.