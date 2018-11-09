Оба хуже. Создатели Су-57 сравнили его с американскими F-22 и F-35

Москва, , 18:18 — REGNUM Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские F-22 Raptor и F-35, сообщил 9 ноября журналистам телеканала «Звезда» главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

По его словам, F-22 Raptor существенно уступает российскому Су-57 в способности уничтожать наземные цели, а F-35, более приспособленный для решения таких задач, по маневренности и скорости уступает не только Су-57, но и российским самолетам предыдущего поколения.

Причинами такого соотношения характеристик главный конструктор-директор ОКБ Сухого считает изначальные требования, которые предъявляли военные к создателям новых самолетов.

По этой причине F-22 и F-35 способны качественно решать лишь ограниченный спектр задач, а Су-57 создавался как многофункциональный боевой самолет.

В частности, внутренние отсеки F-22 не рассчитаны на размещение боеприпасов класса «воздух-поверхность», так как этот самолет конструкторы разрабатывали как машину воздушного боя. В свою очередь, F-35 был создан для ударов по наземным целям и по своим маневренным и разгонным характеристикам не может конкурировать с Су-57.

Михаил Стрелец отметил, что по показателям боевой нагрузки, вмещаемой во внутренние отсеки, Су-57 не имеет себе равных среди самолетов пятого поколения.

«…То же касается и объема и массы номенклатуры средств поражения, размещаемых во внутренних отсеках. И надо сказать, что по этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолетов пятого поколения», — сказал Михаил Стрелец.

Как сообщало ИА REGNUM, обозначение Су-57 впервые было озвучено применительно к самолету проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) Т-50 в августе 2017 года.

На данный момент известно о боевом применении Су-57 в Сирии и продолжающихся испытаниях истребителя. В войска первые истребители Су-57 должны поступить в 2019 году.

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