Опубликованы цифры ущерба, который пираты наносят разработчикам топовых игр

Вена, , 17:43 — REGNUM Компания Denuvo, специализирующаяся на разработке антипиратских средств защиты для компьютерных игр, рассказала о размерах ущерба, который несут от действий пиратов разработчики топовых проектов. Об этом 8 ноября сообщил портал TorrentFreak.

Специалисты Denuvo, которая недавно приобрела компанию Irdeto (ещё один известный разработчик защитных систем), в порядке эксперимента в течение двух недель отслеживали количество скачиваний одной популярной спортивной игры в сетях P2P (peer-to-peer — децентрализованная сеть). Оказалось, что пользователи пиратских торрент-трекеров за обозначенное время скачали её 355 664 раза. При розничной стоимости игры $60, потери разработчика и издателей составили более $21,33 млн.

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Напомним, в случае DRM-защиты используется технология, которая позволяет правообладателю поместить в его программный продукт технические средства, которые не позволяют покупателю скопировать его и передать третьим лицам. К недостаткам DRM-защиты относят в том числе нестабильность программ, в которые она внедрена.

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