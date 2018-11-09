Пятница, 9 Ноября 2018 года
19:09:50 МСК

Опубликованы цифры ущерба, который пираты наносят разработчикам топовых игр

Техника

Специалисты компании Denuvo подсчитали, сколько потеряли разработчики конкретной игры в первые две недели после её релиза

Вена, 9 ноября 2018, 17:43 — REGNUM  Компания Denuvo, специализирующаяся на разработке антипиратских средств защиты для компьютерных игр, рассказала о размерах ущерба, который несут от действий пиратов разработчики топовых проектов. Об этом 8 ноября сообщил портал TorrentFreak.

Специалисты Denuvo, которая недавно приобрела компанию Irdeto (ещё один известный разработчик защитных систем), в порядке эксперимента в течение двух недель отслеживали количество скачиваний одной популярной спортивной игры в сетях P2P (peer-to-peer — децентрализованная сеть). Оказалось, что пользователи пиратских торрент-трекеров за обозначенное время скачали её 355 664 раза. При розничной стоимости игры $60, потери разработчика и издателей составили более $21,33 млн.

Читайте также: Японские разработчики игр для мобильных платформ сдают домашний рынок

Напомним, в случае DRM-защиты используется технология, которая позволяет правообладателю поместить в его программный продукт технические средства, которые не позволяют покупателю скопировать его и передать третьим лицам. К недостаткам DRM-защиты относят в том числе нестабильность программ, в которые она внедрена.

Читайте ранее в этом сюжете: В финал OldSchoolCTF-2018 вышли 105 «белых» хакеров из России и с Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить