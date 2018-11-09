Samsung представил телевизор QLED с разрешением 8К

Сеул, , 16:46 — REGNUM В Южной Корее компания Samsung провела презентацию новых телевизоров с дисплеем QLED и разрешением 8К. Это телевизор нового поколения из сегмента премиум-класса. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, стоимость новинки варьируется от 6500 до 23 000 долларов в зависимости от характеристик.

В QLED дисплее используется технология квантовых точек, благодаря чему изображение выглядит ярче и чётче, чем на аналогах с разрешением 4К. Кроме того, значительно повышено количество пикселей, что делает картинку ещё более четкой. Samsung также заявил, что телевизоры поддерживают контент с высоким динамическим диапазоном (HDR) — более широким диапазоном цветов и повышенной яркости. Многие критики отметили важную особенность QLED 8K телевизора — его процессор Quantum Proceesor 8К, представляющим собой программу с использованием искусственного интеллекта, которая распознает видео и улучшает его до разрешения 8К.

Авторитетное немецкое издание Video уже признало новинку южнокорейской компании лучшим телевизором года.