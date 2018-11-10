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Samsung представил смартфон со складывающимся экраном

Техника

Устройство поступит в продажу в 2019 году

Сеул, 10 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung провела презентацию нового смартфона, особенностью которого является экран, который можно сгибать и даже складывать пополам. Ожидается, что он появится в продаже в начале 2019 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Презентация состоялась 8 ноября на конференции компании в Сан-Франциско. Samsung планирует устанавливать инновационный экран на некоторые флагманские модели.

Смартфон будет оснащен OLED дисплеем диагональю 7,3 дюйма, однако в сложенном состоянии размер экрана составит лишь 4,58 дюйма. Разрешение дисплея — 420 пикселей на дюйм. Кроме того, благодаря большому экрану, пользователь сможет работать с тремя приложениями одновременно — например, писать сообщения, смотреть фильмы и пользоваться интернетом. Другие технические детали смартфона не раскрываются.

В компании отметили, что все существующие приложения для моделей со сходим размером экрана будут работать и на новой модели. Кроме того, ведётся разработка и новых приложений.

Также Samsung изменил интерфейс операционной системы, чтобы пользователям было комфортно пользоваться всеми необходимыми функциями одной рукой, что должно снизить нагрузку на кисти и пальцы.

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Зарубежная хроника
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