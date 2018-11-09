Новая флагманская модель Hyundai будет называться Palisade

Сеул, , 15:20 — REGNUM Компания Hyundai официально сообщила о названии своей новой флагманской модели. Новый полноразмерный кроссовер от Hyundai получит название Palisade, и формально он заменит собой Hyundai Santa Fe, при этом став на ступень выше предыдущей модели. Об этом 9 ноября сообщает «Авторевю».

Модель получит свое название в честь живописного прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades, который прославили знаменитые архитекторы-модернисты Рихард Нойтра и Клифф Мей.

Hyundai Palisade будет представлен широкой публике 28 ноября 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, новая модель построена на общей платформе с кроссовером Kia Telluride. В таком случае можно предположить, что Palisade, как и Kia Telluride, будет обладать базовым приводом на переднюю ось, опционной полноприводной трансмиссией и поперечно расположенным двигателем V6.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 ноября Mitsubishi представила в Бангкоке (Таиланд) обновленный вариант пикапа L200.