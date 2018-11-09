Пятница, 9 Ноября 2018 года
16:05:51 МСК

Характеристики будущего смартфона от «Яндекса» появились в интернете

Техника

Если верить опубликованному фото, модель смартфона от «Яндекса» будет называться «Яндекс.Телефон»

Москва, 9 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  Характеристики смартфона от компании «Яндекс» опубликованы в интернете. Фото коробки новинки разместил 9 ноября в своем Twitter главред издания Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.

Если верить опубликованному фото, модель смартфона от «Яндекса» будет называться «Яндекс.Телефон», она будет оснащена 8-ядерным процессором, 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Изготавливать новинку планируют в Китае, а её предположительная стоимость составит 15−20 тысяч рублей.

Отметим, о получении «Яндексом» разрешения на выпуск своего смартфона стало известно в июле из карточки в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними. Заявку подавала компания Yandex Services AG. В самом «Яндексе» данную информацию не комментируют.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить