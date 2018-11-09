Виртуальная группа попала в первые строчки музыкальных чартов

Сеул, , 15:20 — REGNUM Виртуальная группа K/DA со своим синглом POP/STARS стала первой в K-POP (корейская поп-музыка) чарте и пятой в чарте поп-музыки в Apple Music в США. Также дебютный видеоклип группы на YouTube собрал 13 млн просмотров за первые 48 часов существования.

Группа K/DA создана компанией Riot Games и состоит из персонажей видеоигры League of Legends: Акали, Ари, Кай'Са и Эвелины. Песню записывали вокалистки Мэдисон Бир, Джейра Бёрнс и корейские исполнительницы Сойеон и Мийеон. Хореографию для клипа ставили Эллен Ким, Бейли Сок, Стиви Дорэ и Эйлин Харманн.

Также квартет исполнительниц выступил на церемонии открытия чемпионата мира по League of Legends 2018 World Championship. Группа была тепло встречено фанатами игры. Сейчас ролик на песню просмотрели более 32 млн раз на YouTube.

Напоминаем, что K/DA стала второй виртуальной музыкальной группой, созданной разработчиками Riot Games из персонажей League of Legends. Первой стала рок-группа Pentakill, в состав которой вошли персонажи: Картус, Сона, Йорик, Мордекайзер и Олаф. Песни и клипы Pentakill также пользовались популярностью у фанатов игры.

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