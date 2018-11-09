Мультиплеер и игровые механики: первые оценки Battlefield V и Hitman 2

Копенгаген, , 15:32 — REGNUM Сразу два крупных игровых проекта получили первые оценки журналистов и критиков на специализированном оценочном сервисе Metacritic. Battlefield V и Hitman 2 были преимущественно положительно оценены экспертами.

Релиз Battlefield V состоится 20 ноября 2018 года, однако ранний доступ к игре уже доступен пользователям Access Premier (специальный вид подписки для сервиса Origin). На Metacritic игра получила 85 баллов из 100 (PC-версия). Журналисты и критики особенно отметили сюжетные одиночные кампании проекта и обновлённую мультиплеерную составляющую. Издательства Hobby Consolas, Digital Chumps и PCGamesN поставили игре 9 баллов из 10. Самая низкая оценка проекта — 7 баллов из 10 от портала Gamesradar. Рецензенты портала отметили вторичность сюжета и небольшое количество изменений по сравнению с предшественниками проекта.

Напоминаем, что Battlefield V — компьютерная игра в жанре шутера (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от первого лица, пятнадцатая по счёту из серии игр Battlefield, разрабатываемая компанией EA DICE и издаваемая Electronic Arts для платформ Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Релиз Hitman 2 состоится 13 ноября 2018 года. На Metacritic проект получил 83 балла из 100 возможных (Xbox ONE — версия). Журналисты и критики, опробовавшие предварительную версию проекта, отмечают, что проект повторяет наработки оригинальной Hitman и улучшает их, добавляя важные игровые механики. Издательства Darkstation, Variety и CGMagazine поставили проекту 9 баллов из 10. Самую низкую из предварительных оценок поставил портал IGN — 7.7 баллов из 10. Эксперты отмечают, что Hitman 2 не ощущается полноценной игрой, а скорее, воспринимается как качественное дополнение к оригинальной игре.

Напоминаем, что Hitman 2 —компьютерная игра в жанре стелс-экшен, разрабатываемая датской студией IO Interactive. Издателем игры является WB Games, а релиз запланирован на 13 ноября 2018 года. Это седьмая по счету игра во франшизе.

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