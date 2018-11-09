Mitsubishi представила обновленный пикап L200

Бангкок, , 13:25 — REGNUM Компания Mitsubishi представила в Бангкоке (Таиланд) обновленный вариант пикапа L200, сообщает 9 ноября издание «За рулем».

По мнению экспертов издания, новая версия популярной модели это скорее глубокий рестайлинг, нежели полноценная новая модель несмотря на уверения компании в обратном.

У машины полностью новая передняя часть, исполненная в стиле в стиле минивэна Xpander, она оснащена двухэтажной оптикой с узкими верхними фарами и вертикальными блоками в переднем бампере, также присутствуют фирменные наплывы переднего бампера (в Mitsubishi они называются Dynamic Shield) и очень узкая радиаторная решетка. Сзади изменены только габаритные огни, теперь имеющие форму вертикальных полосок.

Внутри L200 практически не изменился за исключением новой мультимедийной системы и некоторых полезных опций таких как USB-розетки для зарядки гаджетов как для сидящих впереди, так и для сидящих сзади.

Технических изменений тоже немного — передние тормоза более мощные чем ранее, а топовые версии получат 6-ступенчатую коробку. Базовые версии L200 как и раньше оснащены системой подключаемого полного привода Easy Select, а более дорогие — Super Select. Эта система получила опцию контроля со спуска холмов и спецрежим выбора управления режимом электроники, призванный улучшить проходимость автомобиля в условиях бездорожья.

Отметим, в 2018 году исполняется 40 лет с момента начала выпуска компанией Mitsubishi модели L200.