Компания NCsoft выпустит сразу четыре мобильных игры по Blade and Soul

Сеул, , 19:34 — REGNUM Компания NCsoft представила ряд материалов, посвящённых популярной MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) Blade and Soul. Разработчики на официальном сайте компании сообщили, что по мотивам проекта выйдет сразу четыре игры для мобильных устройств.

Представители NCsoft ранее заявляли, что продолжение их проекта с названием Blade and Soul 2 выйдет исключительно для мобильных устройств. Со слов команды разработчиков, сюжет новой игры продолжит линию оригинального проекта. Игроков ожидает путешествие по огромному миру, который будет изменяться в зависимости от действий геймеров.

Второй анонсированный проект — Blade and Soul S — расскажет историю, произошедшую за три года до событий оригинальной игры. Разработчики сообщают, что геймеров также ожидает огромный открытый мир, массовые PvP (игрок против игрока) сражения и набор готовых персонажей с уникальными навыками.

Третий проект под названием Blade and Soul M поведает о событиях, произошедших между Blade and Soul 2 и Blade and Soul S. Сюжетная линия будет основана на оригинальной игре Blade and Soul с некоторыми ответвлениями. Примечательно, что разработкой этого проекта занимается команда, которая работала над оригинальной игры.

Четвёртый проект по вселенной Blade and Soul выйдет 6 декабря 2019 года. Игра Blade and Soul Revolution будет спиноффом (ответвлением) оригинальной игры. Игра будет доступна только для жителей Южной Кореи.

Напомним, что Blade and Soul — массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG) в стиле фэнтези, разработанная южно-корейской компанией NCsoft, подразделением Team Bloodlust. Русскоязычная версия игры издается компанией «Иннова», релиз состоялся 19 мая 2016 года.