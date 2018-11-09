Ожидали худшего: Activision Blizzard несёт убытки

Санта-Моника, США, , 12:11 — REGNUM Компания Activision Blizzard, специализирующаяся на электронных развлечениях, на своём официальном сайте опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2018 года. Со слов руководителей компании, финансовые результаты оказались лучше прогнозируемых, несмотря на общие крупные убытки.

Отчёт о доходности компании получился неоднозначным. С одной стороны, чистый доход Activision Blizzard вырос на 38%. С другой стороны, общий доход снизился на 7%. Руководители компании считают, что такие результаты отчасти связаны с релизом Destiny 2: Forsaken. Несмотря на тёплые отзывы игроков и критиков о проекте, доходы компании с консольных продуктов упали на 34%.

Снизился и доход от мобильных проектов: показатели третьего квартала 2018 года оказались на 11% ниже предыдущего. Ощутимый рост доходности случился лишь в PC-сегменте. Доходы в сфере проектов для персональных компьютеров выросли на 21%, что аргументируется запуском нового дополнения к популярной MMORPG — World of Warcraft: Battle for Azeroth.

Напоминаем, что Activision Blizzard, Inc. — американская компания, одна из крупнейших в сфере создания электронных развлечений. Была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. На данный момент Activision Blizzard состоит из пяти подразделений: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, Activision Blizzard Studios и King Digital Entertainment.

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