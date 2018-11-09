В России разрабатывают систему безопасного обгона грузовых автомобилей

Томск, , 11:26 — REGNUM Систему безопасного обгона крупных транспортных средств на базе «сквозного видения» разрабатывают резиденты бизнес-инкубатора Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, сообщила пресс-служба вуза.

Устройство, над которым сейчас трудится команда разработчиков ТУСУРа, позволит безопасно совершать обгон грузовых автомобилей, автобусов, тягачей и других крупногабаритных транспортных средств (КТС) как в дневное, так и в ночное время.

Принцип работы устройства прост: видеокамера, установленная в кабине впереди идущего автомобиля, передаёт картинку водителю автомобиля, который движется позади. Приём и трансляция видеопотока осуществляются через приложение на смартфоне. Передача данных происходит по локально создаваемой сети Wi-Fi на расстоянии до 300 метров.

«Самое сложное — создать надёжный устойчивый канал связи и передаваемого изображения в условиях ограниченной видимости (метель, дождь и другие плохие погодные условия). В отличие от аналогов с внешним дисплеем наша система, за исключением антенны, находится внутри транспорта», — сказал один из авторов проекта Антон Меньщиков.

Разработчики убеждены, что подробная система необходима водителям для осведомлённости о ситуации на дороге во время движения и совершения безопасного обгона. В перспективе с её помощью планируется решить проблему контроля «слепых» зон крупногабаритных транспортных средств.

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