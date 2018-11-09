На российском заводе Mercedes-Benz начаты работы по пусконаладке

Солнечногорск, Москва, , 10:36 — REGNUM На построенном компанией Daimler в Подмосковье заводе по производству автомобилей Mercedes-Benz завершены работы по монтажу оборудования и начаты работы по пусконаладке производства, сообщает 9 ноября 2018 г Car.ru.

Завод построен в Солнечногорском районе Московской области. На нем уже полностью готовы два сборочных конвейера, электрическая подстанция, а также котельная для зимнего теплоснабжения. На очереди открытие аварийной электрической станции и окончание работ в цехе сварки и окраски.

Подмосковный завод Daimler строится по специальной программе, заключенной немецким автопроизводителем с правительством России. Всего в проект вкладывается около 250 млн евро и изначально он рассчитан на одну тысячу рабочих мест, однако в связи с возможным увеличением количества производимых на заводе машин количество рабочих мест также может быть увеличено. Производительность завода при этом не афишируется.

Первой моделью, сошедшей с конвейера завода в Подмосковье, станет Mercedes E-класса, за нею ожидается запуск производства полноразмерных внедорожников. Также планируется участие завода в программах госзакупок, для чего часть автомобилей будет выпускаться с клеймом «Сделано в России».

Отметим, в августе на завод было поставлено несколько опытных образцов Mercedes-Benz E-Clas, которые были использованы для обучения персонала. Главной же учебной площадкой для российских рабочих, которые будут работать на заводе в Подмосковье, стал завод Daimler, расположенный в индийском городе Пуна.