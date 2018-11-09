Россия начала серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет

Пекин, , 10:34 — REGNUM В России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для крылатых ракет, заявил советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев на авиасалоне в Китае.

По его словам, на сегодняшний день крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, поскольку такое стратегическое оружие нужно «очень хорошо защитить».

«Эти системы успешно прошли все испытания и уже находятся в серийном производстве», — цитирует РИА Новости Михеева.

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Напомним, ранее сообщалось, что в России с 2012 года более чем в 30 раз выросло количество высокоточных крылатых ракет. Также за этот период в 12 раз выросло количество носителей наземного, морского и воздушного базирования.

Прорыв обеспечен поставками в войска оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр».

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