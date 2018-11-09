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СМИ: демонтаж северокорейского космодрома Сохэ приостановлен

Техника

Об этом говорят фотографии спутниковой съемки объекта

Пхеньян, 9 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  Демонтажные работы на космодроме Сохэ, расположенном на западном побережье КНДР, прекращены ещё в августе, и деятельность объекта ведется в штатном режиме. Об этом говорят фотографии спутниковой съемки объекта, которые 9 ноября приводит портал 38north.

На опубликованных порталом снимках видно, что на космодроме установлено новое оборудование на крыше склада топливохранилища. Кроме этого, 38north отметил, что на территории северокорейского объекта замечено обычное для штатного режима его функционирования движение автомобилей, и в том числе в штаб-квартире по безопасности, а также в административном штабе.

Отметим, портал 38north ранее в октябре сообщал о том, что, исходя из анализа фотографий со спутников, Пхеньян приостановил работы по демонтажу космодрома.

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