Студенты НГТУ разрабатывают конвертоплан с увеличенной длительностью полёта

Новосибирск, , 08:38 — REGNUM Беспилотник-конвертоплан, преимуществом которого перед обычным дроном заключается в большой длительности полета и более высокой скорости, планируют создать студенты Новосибирского государственного технического университета в рамках проектной деятельности, которая стартовала еще в сентябре. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что беспилотный конвертоплан сможет также летать по заданной траектории, поднимать легкие грузы и работать, например, в службе доставки.

Целью проектного обучения, отметили в вузе, является возможность для студентов поработать в команде, попробовать свои силы в создании реального продукта и получить профессиональные навыки. Это позволит будущим специалистам сократить адаптационный период на старте трудовой деятельности.

Сейчас в университете реализуется 151 проект, в которых задействовано около тысячи студентов. В конце года планируется общеуниверситетское мероприятие по презентации и защите результатов проектной командной работы.

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