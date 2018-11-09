В Китае представили первого в мире виртуального телеведущего

Пекин, , 03:14 — REGNUM Китайское информагентство «Синьхуа» и интернет компания Sogou представили первого виртуального телеведущего с искусственным интеллектом на пятой Всемирной конференции по управлению интернетом в городе Учжэнь.

В качестве примера работы программы разработчики представили голограмму известного китайского телеведущего Цю Хао. В ходе презентации программы голограмма самостоятельно рассказа о технологии и о работе искусственного интеллекта, повторяя мимику и жестикуляцию настоящего ведущего.

Как отмечают авторы программы, для работы их изобретения необходимо загрузить в программу видео с настоящим человеком, после чего искусственный интеллект проанализирует мимику, манеру говорить, голос и жестикуляцию. После этого программа будет способна зачитывать загруженный в нее текст.