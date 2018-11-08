Российские стелс-сторожевики станут носителями ударных вертолетов Ка-52К

Москва, , 19:23 — REGNUM Сторожевики-невидимки проекта 22 160, построенные для ВМФ России, станут носителями ударных вертолетов Ка-52К «Катран» и беспилотников, сообщает 8 ноября газета «Известия» со ссылкой на главкомат ВМФ.

По информации издания, сторожевые корабли проекта 22 160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев», госиспытания которых завершаются в Новороссийске, станут универсальными носителями, оснащенными кроме вертолетов надводными и подводными беспилотниками.

В состав Черноморского флота эти два сторожевика, построенные с применением технологии «стелс», должны войти не позднее января 2019 года. Всего ВМФ России планирует получить от кораблестроителей не менее 12 аналогичных кораблей.

В главкомате ВМФ отметили, что решение оснастить эти корабли ударными вертолетами Ка-52К «Катран» было принято именно в ходе этих госиспытаний.

Отдельно стоит отметить то, что экипажи этих вертолетов смогут не только взаимодействовать с беспилотниками сторожевика, но и управлять ими.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как в спектр вооружения разведывательно-ударных палубных вертолетов Ка-52К были включены дозвуковые противокорабельные ракеты Х-31 и Х-35, вертолеты получили на флоте неофициальное прозвище «морские убийцы». Кроме этих ракет вертолеты имеют широкий набор вооружения, позволяющего уничтожать как морские и наземные, так и воздушные цели. Дополнительные боевые возможности ударному вертолету Ка-52К обеспечивает бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Арбалет».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Франции поднимется на борт авианосца «Шарль де Голль»