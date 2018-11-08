Square Enix сообщила о проблемах компании в ходе трансляции на YouTube

Токио, , 16:06 — REGNUM Японская компания Square Enix на своём официальном YouTube-канале провела прямую трансляцию, посвящённую отмене обещанных дополнений для Final Fantasy XV. Также руководство компании сообщило о крупных убытках.

Руководство Square Enix сообщило об отмене трёх крупных сюжетных дополнений для Final Fantasy XV: «Эпизод Аранеи», «Эпизод Лунафрейи» и «Эпизод Ноктиса». Ещё во время прямой трансляции стало известно, что дополнение «Эпизод Ардин» отменять не планируется, его релиз состоится в марте 2019 года.

Дополнительно компания сообщила, что свою должность оставил руководитель проекта Хадзиме Табата. Помимо Square Enix, Таба покинул и новую студию Luminous Productions. Уход Хадзиме Табаты произошёл на фоне недавнего финансового отчёта о крупных убытках компании.

Акио Оуджи, бренд-директор Luminious Productions, сообщил, что отмена дополнений поможет студии сфокусироваться на новом крупном проекте. Игровое сообщество неоднозначно отреагировало на трансляцию Square Enix, особенно отмечая, что практика «прямых трансляций, сообщающих плохие новости» является нонсенсом в игровой индустрии.

Напоминаем, что Final Fantasy — видеоигра в жанре Action/RPG (ролевой боевик), разработанная компанией Square Enix для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Final Fantasy XV не связана с предыдущими играми серии Final Fantasy. В центре сюжета — молодой человек по имени Ноктис Люцис Кэлум, наследный принц государства Люцис, где хранится последний оставшийся в мире таинственный магический кристалл. В начале игры кристалл обманом похищается вторгшейся враждебной нацией Нифльхейм, из-за чего начинается глобальный конфликт с другими народами, которые желают получить кристалл. Ноктис и его ближайшие друзья отправляются в путешествие, чтобы попытаться вернуть потерянную магическую реликвию.

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