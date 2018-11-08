Россия и Китай намерены совместно разрабатывать ракетные двигатели

Москва, , 14:37 — REGNUM Конструкторы из России и Китая договорились о совместных разработках и производстве жидкостных ракетных двигателей. Подписи под протоколом, который определяет порядок работ, поставили генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов и президент Шестой академии китайской космической корпорации науки и техники Лю Чжижан. Об этом ИА REGNUM сообщили в Роскосмосе 8 ноября.

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Подписание состоялось в рамках международного авиационно-космического салона Air Show China 2018, который проходил в городе Чухай в Китае.

«Согласно подписанному протоколу, сотрудничество в области ракетных двигателей может осуществляться по направлениям разработки жидкостных ракетных двигателей на компонентах топлива кислород-керосин, кислород-водород и кислород-метан», — уточнили в госкорпорации.

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До конца 2018 года китайская сторона направит в АО «НПО Энергомаш» технические требования по составу работ, а в январе 2019 года стороны проведут окончательные консультации для формирования финального варианта технических требований.

Затем АО «НПО Энергомаш» подготовит и передаст в Роскосмос пакет документов для выпуска распоряжения правительства РФ о возможности сотрудничества по данным направлениям.

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