В финал OldSchoolCTF-2018 вышли 105 «белых» хакеров из России и с Украины

Хабаровск, , 12:26 — REGNUM Участниками финала соревнований по информационной безопасности OldSchoolCTF-2018, который пройдет в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), станут 105 школьников из России и с Украины, сообщает 8 ноября пресс-служба вуза.

«На заключительном этапе начинающим киберзащитникам предстоит выполнить задания, связанные с администрированием сервера, взломом сайта, криптографией и многое другое», — говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза отмечают, что отборочный тур соревнований по информационной безопасности OldSchoolCTF-2018 проходил в режиме онлайн 4 ноября. Участие в нём приняли 150 российских и украинских «белых» хакеров. При этом задания и дизайн интерфейса были сделаны в духе «старой школы» — в стиле операционной системы начала 80-х годов MS-DOS.

Победители соревнований получат денежные сертификаты, а 50 лучших школьников — возможность пройти двухнедельное обучение по кибербезопасности в образовательном центре «Созвездие». В рамках смены знаниями с юными «белыми» хакерами поделятся студенты выпускного курса специальности «компьютерная безопасность» под руководством начальника отдела экспортного контроля и защиты информации ТОГУ Михаила Долгачёва, а также эксперты крупнейшего в России центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar».

Организаторами соревнований выступают ТОГУ, министерство информационных технологий и связи и министерство образования и науки Хабаровского края при поддержке компаний «Маском Техлайн», «Инфодев», Infotecs, «Ростелеком-Solar».

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