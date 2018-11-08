Почти 640 тыс. автомобилей отзывает концерн Mazda по всему миру

Токио, , 12:25 — REGNUM Десятки тысяч автомобилей компании Мazda будут отозваны по всему миру из-за имеющихся проблем с дизельным двигателем. По информации пресс-службы концерна, речь идёт о четырех моделях, в том числе CX-5.

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Большая часть отзываемых машин находится в Японии — 230 тысяч. Ещё 410 тыс. автомобилей были куплены в других странах мира. Уточняется, что дефект был обнаружен на клапанных пружинах в дизельном моторе. Эта неисправность может привести к снижению оборотов двигателя, а также вызвать его полную остановку.

Пока, по данным компании, этот дефект не стал причиной ни одного дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября японский автопроизводитель Mazda объявил об отзыве 889 автомобилей в России. Отзыву подлежат автомобили Mazda СX-5, реализованные в России в период c января 2012 года по январь 2016 года. Причиной назван возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы в машинах с двигателем SKYACTIVE-D 2.2 «под воздействием металлических частиц, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя».

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