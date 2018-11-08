Компания Blizzard выпустит мобильные игры по всем своим франшизам

Ирвайн, США, , 12:01 — REGNUM Алан Адхэм, исполнительный продюсер компании Blizzard, рассказал, что студия планирует выпустить мобильные игры по всем франшизам Blizzard. Об этом Адхэм сообщил на пресс-конференции в рамках ежегодного игрового фестиваля Blizzcon.

Журналисты спросили Адхэма о скандальном анонсе Diablo Immortal. Исполнительный продюсер, в свою очередь, поделился планами компании на мобильные игры в целом.

«Что касается подхода Blizzard к мобильным играм, то многие из нас за последние несколько лет перешли от игры в основном на настольном компьютере к мобильным устройствам. Наши лучшие разработчики теперь трудятся над новыми мобильными проектами по всем нашим франшизам. Некоторые из них создаются при помощи внешних партнеров, как в случае с Diablo Immortal, прочие разрабатываются в нашей стране, и мы расскажем о них в будущем», — сообщил Алан Адхэм.

Напомним, что на ежегодной игровой выставке BlizzCon компания Blizzard анонсировала свой первый мобильный проект — Diablo Immortal. Геймеры, ожидающие анонс Diablo 4, подвергли новый проект критике. Мобильную игру назвали «пощёчиной для всего сообщества». Также фанаты франшизы создали специальную петицию на Change.org об отмене выхода игры.

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