Дизайнер Overwatch рассказал о будущих обновлениях игры

Ирвайн, США, , 11:26 — REGNUM Джефф Гудман, ведущий дизайнер героев в многопользовательском шутере (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) Overwatch, рассказал о будущем популярной игры. Со слов Гудмана, в игре впервые может появиться полноценный сюжетный контент, сообщает издание VG24/7.

«У нас в планах — реализовать сюжетный контент, который расскажет о событиях во вселенной Overwatch. Мы это постоянно обсуждаем, и я знаю, что фанаты жаждут узнать больше о мире игры. Сейчас я не могу поделиться подробностями, но мы работаем над этим», — сообщил Джефф Гудман.

Также ведущий дизайнер сообщил, что крупных и спонтанных изменений в Overwatch ожидать не стоит. Со слов Гудмана, другие игры продолжают свою деятельность за счёт резких и неожиданных изменений. Overwatch, в свою очередь, всегда будет оставаться собой.

Напоминаем, что на прошедшей ежегодной игровой выставке Blizzcon 2018 компания Blizzard представила обновление для своего многопользовательского шутера Overwatch. В игре появится новый герой класса «Урон» по имени Эш. Также компания представила короткометражный анимационный фильм «Встреча старых друзей».

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