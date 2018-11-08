YouTube-канал заблокировали за убийство женского персонажа в игре

Нью-Йорк, США, , 11:01 — REGNUM Несколько дней назад руководство YouTube заблокировало канал пользователя Shirrako. На своих видео блогер играл в Red Dead Redemption 2 и издевался над суфражисткой (одним из неигровых персонажей проекта). Геймеры оказали поддержку каналу, высказывая своё недовольство политикой YouTube и отмечая, что канал не заблокировали бы, если насилие осуществлялось над мужским персонажем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во время игры в Red Dead Redemption 2 Shirrako избивал суфражистку, связывал, скармливал крокодилу и бросал под поезд. Канал был заблокирован за пропаганду насилия.

«YouTube заблокировал мой канал, потому что я убил женского NPC (неигровой персонаж) в RDR2. Они сказали, что это пропаганда насилия. То есть ты проводишь всю игру, убивая мужчин и никому нет до этого дела, но стоит убить женщину и твой канал блокируют. Вы в своём уме?», — сообщает автор видео в своём Twitter аккаунте.

Часть игрового сообщества поддержало блогера. Геймеры отметили, что мужские персонажи в играх Rockstar умирают в сотни раз чаще женских. Благодаря поддержке пользователей и других YouTube-каналов, Shirrako снова получил доступ к своему каналу.

Напоминаем, что Red Dead Redemption 2 — компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption (2010). Действие игры происходит в 1899 году на Диком Западе, на территории нескольких вымышленных штатов США. Сюжет игры построен вокруг приключений банды Датча ван дер Линде.

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